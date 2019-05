CO2-freies Bier Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 03. Mai 2019



Homepage: www.karikatur-cartoon.de CO2-frei,Klimaschutz



Stichworte: Bier

Natürlich läßt sich das im Bier enthaltene CO2 auch durch reichliches Trinken aus dem Verkehr ziehen.

Es besteht allerdings die Gefahr, dass demnächst neben Alkohol- auch CO2-Kontrollen durchgeführt werden.



Ansonsten sieht es düster aus: der durchschnittliche jährliche CO2-Ausstoß in Deutschland liegt laut Umweltbundesamt bei zirka 10 Tonnen pro Kopf. Will man den Temperaturanstieg um mehr als zwei Grad in diesem Jahrhundert verhindern, so muss der CO2-Ausstoss auf eine Tonne pro Kopf bis zum Jahr 2050 reduziert werden. Da hilft nur fleißiges Trinken. PROST!

