Die Willkommenskultur hat nach den sexuellen Übergriffen in Köln etwas gelitten. Ficki-Ficki-Köln mag nicht mehr so richtig die Fähnlein zur Begrüßung schwenken. Der Blick auf die Flüchtlinge, der schon fast ins Mystische erhoben wurde, ist etwas unsanft auf dem Kölner Hauptbahnhof gelandet.

Und dann gibt’s da noch meine Lieblingspolitikerin, Claudia Roth. Für Claudia sind alle Männer Schweine, insbesondere die Deutschen. Importierter arabischer Männlichkeitswahn, der sich in den sexuellen Übergriffen gezeigt hat, kommt in ihrem Denken nicht vor. Claudia unterstellt anscheinend, etwas undifferenziert, alle Männer würden immer nur ans f*cken denken. Dabei bekommt manch einer sein bestes Stück einfach nicht mehr hoch, vor allem, wenn er an Claudia denkt…

<< Merkel und Ihre Flüchtlinge Silvester Exzesse in Köln >>