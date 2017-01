Selbstmordattentäter werden immer jünger Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 24. März 2016



Mit Muttermilch wird ein Baby groß gezogen. Da muss also was besonderes drin sein. Und dieses etwas unterscheidet sich von Kultur zu Kultur, von Religion zu Religion. Was ist dieses etwas, das ein anfangs normales Baby zu einem mörderischen Selbstmordattentäter mutieren läßt?

Es ist die Fähigkeit zum Pfurzen. Und dessen Ursache sind Blähungen. Damit ein Selbstmordattentäter so einen richtigen dicken Pfurz absetzen kann, braucht es ein großes Volumen und mächtig viel Druck. Dafür reicht der vor sich hin schwabelnde Darm nicht aus. Zum Glück gibt es noch den Kopf. Ein Gehirn braucht der Selbstmordattentäter sowieso nicht. Und was er von sich gibt, stinkt. Also raus damit…

