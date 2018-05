Atomabkommen mit dem Iran Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 23. Mai 2018



Homepage: www.karikatur-cartoon.de Atombombe,Atomdeal,Iran,Irandeal



Stichworte: Atomabkommen

Die deutschen Islamisierungswegbereiter, allen voran Steinmeier und Merkel, arbeiten intensiv daran, dass Atomabkommen mit dem Iran zu erhalten.

Das iranische Unrechtsregime wird hofiert, der Boden erscheint geschmiert, die deutsche Köterrasse lechzt nach Wirtschaftsaufträgen. Bauteile für die Atombombe werden benötigt, da kann die deutsche Wirtschaft sicherlich etwas zu beitragen, vorausgesetzt, das Atomabkommen bleibt erhalten. Dass der Iran lügt und betrügt interessiert deutsche und europäische Politiker herzlich wenig, das wisse man, heißt es. Was wiederum nichts anderes heißt, als das man will, dass der Iran die Atombombe baut, um seinen Erzfeind Israel zu vernichten. Da man seinen eigenen Antisemitismus nicht selber so ausleben kann oder darf, wie man gerne würde, bedient man sich eben anderer. Die vielen Geldzahlungen der europäischen Union an die terroristischen Organisationen Hamas und Hisbollah und an die hochkorrumpierte PA, als friedenschaffende Maßnahmen getarnt, scheinen keine schnellen Erfolge zu bringen. Israel ist zu wehrhaft. Und hat einen starken amerikanischen Präsidenten an seiner Seite. Ja, schon drohen Politiker aus der EU, dessen Zeit würde bald vorbei sein. In ihrer faktenfeindlichen Ignoranz übersehen diese, dass Trump eine breite Zustimmung in seinem Land hat. Bis zu 60 Prozent. Mag der Terror-gegen-Israel-geneigte Leser finden, das hätte mit der verblödeten amerikanischen Bevölkerung zu tun. Komisch nur, dass diese Kritiker sich auf trumpblödelnde Witze und Beleidigungen beschränken, allem Anschein wohl auch nicht mehr liefern können. Wer nicht viel zu bieten hat, muss andere abwerten.

Steigern Kopftuchmädchen das Wirtschaftswachstum? >>