Berliner Jusos wollen mehr Handarbeit Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 22. Mai 2019



Homepage: www.karikatur-cartoon.de Baseballschläger,Berlin,Jusos



Stichworte: Antifa

"Antifa ist Handarbeit" schalt es aus den Mäulern der Antifa.

„Antifa bleibt Handarbeit!“, der beliebte Antifa-Slogan für mehr demokratische Werte. Da wollen die Berliner Jusos gerne mitstricken und kleben schon mal Plakate mit Baseballschläger, um alles „eiskalt abzuservieren“, was nach Nation riecht. Linksextreme Gruppierungen im Kampf für mehr Europa und allem was rechts von ihnen ist. Also so ziemlich alles. Ok, eigentlich wollen die Jusos nur wachrütteln. „Leichte Schläge auf den Hinterkopf“, so sagte man früher in der Schule, „erhöht das Denkvermögen.“ Tradition ist halt einfach nicht totzukriegen…

Wo bleibt nur der Kampf gegen arabische Clans oder gegen Salafisten? Das wäre doch mal ein Zeichen gegen faschistische Tendenzen.

Sozialdemokratie à la Rumänien >>