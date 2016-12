Merkel fordert mehr Blockflöte Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 30. Oktober 2016



Unsere Bundeskanzlerin hat Angst, dass die Deutschen ihre Kultur vergessen.

Gerade noch rechtzeitig zur Weihnachtszeit erinnert sich Frau Merkel an ihre Blockflöte aus der Jugendzeit. Bei der FDJ. „Völker hört ihr die Signale…“ schallt aus den dem Bundeskanzleramt. Unsere Frau Merkel hat dem Volk etwas mitzuteilen. Klar, wer hier nach wessen Flöte zu tanzen hat.

Außerdem ist so eine Blockflöte ein wirklich heftige Waffe. Ein Waffenschein in Form von vier Jahren Grundschule ist erforderlich. Wie in der deutschen schamanistischen Tradition üblich, werden die bösen Geister mit Gesang und Blockföte vertrieben. Da kann selbst der IS nicht mithalten. Kampferprobt und mit speichel- und sabbergefüllter Blockflöte vertreiben wir auch den letzten fundamentalistischen Muselmannen aus dem deutschen Lande.

