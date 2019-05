Gartenzwerg SPD Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 07. Mai 2019



Schrebergärten,SPD



Stichworte: Gartenzwerg

Die Vergartenzwergung der SPD

Jeder weiss, dass die politischen Schrebergärten nicht mehr dass sind, was sie einmal waren. Eine neue Generation Gartenzwerge hat die Schrebergärten-Vorstände erobert. Ein Misthaufen nach dem anderen entsteht.

Hier tut sich besonders die SPD hervor. Wo sie kann, pflanzt sie Unkraut. Kühnert-Kraut, Zweitbepflanzung muslimischer Ehen, Düngemittel für Kinderehen, Dunkelfarn für Muslimbruderschaften, Aufzucht von Antifazecken und keine Ahnung was noch. Da das alles aber an der Substanz zehrt, sinkt der politische Gartenzwerg immer tiefer.

