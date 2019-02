Hacker beklaut Bundestag Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 05. Januar 2019



Datenklau,Hacker



Stichworte: Bundestag

Hacker macht die digitale Sicherheit des Bundestages lächerlich.

Datenklau im Bundestag. Angeblich haben sich die Hacker nicht für Frau Merkel interessiert, so der Regierungssprecher. Ist die Bundeskanzlerin schon so unglaubwürdig? Der Bundestag wirkt ja wie ein gerupfter Bundesadler. Als Hort der Wahrheit hat er zwar noch nie gedient, aber das die heutigen Fakenews Balken verbiegen, kann man an der Kuppel des Bundestages sehr gut erkennen.



