Hamas attackiert Eurovision Song Contest 2019 in Israel

Lieder gegen Raketen!

Das Ziel der Hamas ist klar. Der European Song Contest 2019 in Tel Aviv soll verhindert, mindestens behindert und politisches Kapital, auch auf Kosten von Menschenleben, daraus geschlagen werden.

Israel ist ein freies, demokratisches Land. Ein Terrorangriff auf dieses Land ist auch immer ein Angriff auf unsere westliche Lebensweise. Umso trauriger was mit den vielen, von westlichen Ländern an die Palästinenser gezahlten Milliarden passiert ist. Am Ende sind nur eine von Islamisten unterdrückte eigene Bevölkerung und Waffen, die für Terrorangriffe genutzt werden, geblieben.

