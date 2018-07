Hamas-Raketen gegen Kinder, Frauen, Greise,… Zeichner: Roger Schmidt

Es ist das Ziel der Hamas, so viele Menschen wie möglich zu töten. Egal ob Kinder, Frauen, Greise,..

Es ist leider so, dass es hierzulande nur wenige kümmert, dass die Umgebung um Gaza sich in verbrannte Erde verwandelt hat und Hamas nicht aufhören wird, Anschläge vorzubereiten, Tunnel zu graben und Raketen auf wehrlose Menschen abzufeuern. So verhalten sich Terroristen. Schlimm ist die hierzulande nicht hinterfragte Sympathie mit diesen üblen Verbrechern. Ausgeblendet werden die freiheits- und menschenfeindlichen Ziele dieser palästinensischen Organisation. Unterwandert sind unsere Medien von Journalisten, die bewusst verschweigend und diffamierend berichten und mit diesen Attentätern und Mördern zusammen arbeiten, zumindest aber zuarbeiten.

