Islamistischer Terror in Sri Lanka Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 23. April 2019



National Thowheet Jama’ath nennt sich die Terrorgruppe aus Sri Lanka. Wieder einmal. Mühsam versuchen Maas und das Auswärtige Amt diesen Terror umzudeuten. Ein Anschlag auf „Betende und Reisende“sei es. Beruhigungspastillen für eine schlafende westliche Welt, die alles gut redet und nichts beim Namen nennen will. Dann müsste man ja einen Standpunkt beziehen und handeln.

Ungeklärt woher der Geld kommt, heißt es. Heißt es… Wenn eine Patrone einen Dollar kostet, wird das Geld wohl kaum aus lokalen Spenden erbettelt. Von Sprengstoff ganz zu schweigen. Eine Handvoll Schurkenstaaten unterstützt und finanziert diese Terrorgruppen. Und deren Öl wir kaufen…

Sri Lanka über 300 Tote, Nizza 86 Tote, Batacal 137 Tote, Charlie Hebdo 12 Tote, Carcassone 5 Tote, Strassburg 6 Tote, Brüssel 35 Tote, Manchester 23 Tote, London 2017 11 Tote und 2005 56 Tote, New York 11. September 2011 fast 3000 Tote. Über die vielen Einzelfälle wollen wir hier nicht reden.

Terrorismus hat keine Religion, heißt es landauf, landab. Das stimmt nicht. Die Freude über die Morde ist bei fundamentalen Muslimen groß. Wer es nicht glauben mag, hier ein paar Zitate, die Imand Karim zu dem Terroranschlägen in Sri Lanka zusammen getragen hat:

„Allah gib ihnen mehr Unheil. Kein Mitleid mit diesen Ungläubigen.““Allah Akbar, gesegnet sei jeder, der diesen Satz ausspricht. Ihr werdet keine Sicherheit haben, solange Muslime nicht in Sicherheit leben.“

„Das geschah ihnen, weil sie nicht an den alleinigen Allah geglaubt hatten.

„Oh Allah gib ihnen mehr davon und behüte nur die Muslime vor jedem Unheil.“

„Bestraft sie, so wie sie euch bestrafen und wenn Ihr Geduld zeigen musst, bis Ihr richtig zuschlagen könnt, dann seid Perfektionisten beim Warten (auflauern).“

„Alle sollen wissen, unsere Religion ist nicht die des Friedens und der Nachgiebigkeit, sondern die der gerechten Bestrafung.“

„Diese Nachricht erfreute uns und kühlte unsere Herzen.“

„Das ist die Rache für New Zealand.“

„Auge im Auge Zahn im Zahn und derjenige, der angefangen hat, ist der schlimmere.“

Natürlich, da ist noch das nicht lange zurückliegende Christchurch-Attentat. Aber dieselben, die vor kurzem dieses Attentat instrumentalisierten, um Europa Islamophobie und Islamfeindlichkeit zu unterstellen, verschweigen die zunehmende Gewalt an Christen.

„Wir in Europa verurteilen stets den Hass gegen Muslime. Wenn es aber um Christenhass geht, sind wir verhaltener. Das ist falsch.“ schreibt Alan Posener in der Welt. Weltweit werden jeden Tag 11 Christen ermordet. Von muslimischen Fanatikern. Und sie morden, weil sie die westlichen Werte hassen. Sie hassen die Demokratie, sie hassen Christen, Buddhisten und Atheisten. Sie hassen uns, weil wir nicht für ein Jenseits leben, nicht nach den Regeln des Koran leben, sondern die gegenwärtige Welt annehmen und geil finden.

