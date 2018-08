Jeremy Corbyn, der Antisemit und seine Muslimbruderschaft Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 20. August 2018



Jeremy Corbyn unterstützte eine Gruppe, die sich 'to eradicate Zionism' also 'rottet die Zionisten aus' nannte...

Jeremy Corbyn, derzeitiger Labour-Chef, setzt alles daran, Frontsau palästinesicher Extremisten zu werden. 2014 betrauerte Corbyn die Toten des israelischen Luftangriffes auf die PLO im Jahr 1985. Dass unter diesen auch Attentäter weilten, die für das Massaker an Israels Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München waren, schien er in seinem Hochgefühl unter echten Freunden zu sein, nicht wahrgenommen zu haben.

Und nun kommt auch noch heraus, das seine Hamas-Freunde seinen Wahlkampf um die Labour-Führung 2015 mitfinanziert haben [1]. Passt zu dem Foto, auf dem er mit dem Rabiah-Zeichen der Muslimbrüder posiert.

Wie heißt es auf audiator-onlie.ch [2]: „In Abwandlung eines Bibelzitats könnte man sagen: An seinen Freunden sollt ihr ihn erkennen. Und zu diesen Freunden zählt der neue Vorsitzende der britischen Labour Party nicht zuletzt Hamas und Hisbollah.“

