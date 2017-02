Martin Schulz – der große BlaBlaBla Zeichner: Roger Schmidt

Zwiebel und Kohlesser Martin Schulz produziert frischen Wind als SPD-Vorsitzender.

Strohfeuer oder Neuanfang? Aktuelle Umfragewerte zeigen einen Martin Schulz im SPD-Sternenhimmel. Die wenigen noch verbliebenen SPD-Mitglieder klatschten so frenetisch Beifall, dass der Nachhall noch heute den Geist der Journalisten benebelt und diese am klaren Denken hindert. Kann auch sein, dass nur der Chefredakteur noch besoffen ist, damit sind im Allgemeinen die Worte, die in die Tastatur getippt werden, für die Journalisten auch festgelegt.

Martin Schulz wird als der frische Wind verkauft. Eine sich erneuernde SPD auf der Basis alter Werte. Merkwürdig nur, dass viele Menschen ihre Fenster verschließen. Seit wann darf Gülle um diese Jahreszeit ausgefahren werden?

Unbestätigten Meldungen zufolge, befragten die Meinungsforschungsinstitute nur ihre Mitarbeiter. Vorher wurde eine Gehaltserhöhung versprochen. Der Gerechtigkeit wegen. Nach der Wahl wird’s nämlich teuer…

