Merkel’s Rede zu 70 Jahre Grundgesetz

Mehr Einwanderung wagen...

In ihrer Rede zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes betont Bundeskanzlerin Merkel, sie sehe Deutschland als Einwanderungs- und Integrationsland. So sieht es also aus, wenn man dem „Wohle des deutschen Volkes“ folgt, wie es der Amtseid verlangt. Das Wohl liegt wohl eher zum einen darin, ihr Versagen 2015 in der Flüchtlingskrise zu kaschieren, zum anderen, jeglichen Rest von nationaler Identität auszulöschen. Die vergangenen Jahrzehnte des Friedens, der auf europäische Zusammenarbeit und nationale Grenzen aufbaute, scheinen wohl nicht mehr vertrauenswürdig zu sein.

<< Justizministerin Katarina Barley wechselt zum EU-Parlament Drogendealer im Görlitzer Park >>