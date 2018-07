Messerattentat in Lübeck Zeichner: Roger Schmidt

Messerattacke,Messerattentat



Ob im Bus, Park, Bahnhof,... dass ist völlig egal. Festzuhalten bleibt, dass wir Dinge beobachten, die wir vorher so nicht kannten.

Es ist mir egal, was für ein Motiv der Attentäter in Lübeck hatte. Es wird immer ein psychisch Verwirrter sein. Aber nur nach unseren Kriterien. Was mir nicht egal ist, ist, dass wir seit Jahren uns nicht wohlgesonnene Kulturen in unser Land lassen, die andere Werte mit sich bringen und ihre Parallel-Strukturen etablieren. Etwas, was ich hier nicht haben will.

