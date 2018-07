Präsidentschaftswahl in der Türkei 2018 Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 24. Juni 2018



Stichworte: Erdogan

600.000 Wahlbeobachter wollen ihre kritischen Augen kreisen lassen. Das wäre ein Prozent der Wahlberchtigten. Mal schauen, ob Brennweite und Blende genügend Licht erhalten...

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei werden die ersten Manipulationen aufgedeckt. So finden bereits abgestempelte Wahlzettel ihren Weg in die Wahlurne. Sozusagen Briefwahl à la Erdogan.

Auch Wahlbeobachter haben es nicht immer so leicht. Von „Schlägen, Tritten und Drohungen“ berichtet der Spiegel. Aber das ist nur schlechte Presse. Immerhin haben die wahlkämpfenden AKP-Anhänger Erdogans eine Aufgabe zu erfüllen. Und der Chef wird ärgerlich, wenn man dem nicht nachkommt.

Erste Auszählungen am Vorabend der Wahl haben einen leichten Vorsprung für Erdogan ergeben…

