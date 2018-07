Seehofer paddelt weiter Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 03. Juli 2018



Homepage: www.karikatur-cartoon.de



Stichworte: Asylstreit

Seehofer und Merkel haben sich im Asylstreit (erst einmal...) geeinigt.

Seehofer und Merkel haben sich im Asylstreit geeinigt. Und Seehofer glaubte, diese Einigung dringender zu brauchen als Merkel. Dabei ergab eine aktuelle Umfrage der Forsa, dass sich eine Mehrheit die Abspaltung der CSU von der CDU wünscht. Was einiges über die Beliebtheit von Merkel aussagt.

Statt Grenzbeamten gibt es jetzt Transitzentren. Bleibt zu hoffen, dass die Erschaffung dieser schneller vorangeht als der Bau des BER. Und: wenn Deutschland Zielland ist, wofür soll es dann Transitzentren geben? Zur Überführung der Migranten in die Bundesländer? Ich bin mir sicher, dass die Fehde zwischen Merkel und Seehofer noch nicht ausgestanden ist. Und Merkels Hofschranzen wünschen der CSU bestimmt keine gute Wahl. Die Wahrheit wird wohl erst am 14.10. um ca. 19 Uhr erscheinen und ein lautes Wehklagen, Heulen und Zähneknirschen hervorrufen. Dramatisch vorgetragen von ratlosen Gesichtern der etablierten Parteien…

