Strache und der Ibiza-Dreh Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 19. Mai 2019



Stichworte: Ibiza-Video

Wahlkampfhilfe gegen Aufträge, also Korruption. Gier frisst Hirn...

Strache ist erledigt und man wird ihn bald vergessen. So what. Selektion nach Darwin. Österreich erlebt eine schwere politische Krise. Und da wird noch was zutage kommen. Wenn der Schuss also nicht mal nach hinten losgeht. Bleibt die Frage nach den Hintermännern des Ibiza-Drehs. Wer hat das ganze eingefädelt, den Kontakt herstellt, das Storyboard geschrieben, die Rollen einstudiert und dann dass Video zum richtigen Zeitpunkt, nämlich kurz vor der Europawahl, in den linken Medien zuerst plaziert.

