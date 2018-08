Vorwurf der Rechtsbeugung im Fall Sami A. Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 30. Juli 2018



Recht,Sami A.



Die Sportart "Recht[s]-Beugen" ist eigentlich eine linke Disziplin.

Gefährder Sami A. und kein Ende. Der Fall ist abgeschlossen. Sami A. lebt jetzt in Tunesien – keine deutsche Saatsknete mehr – das wird schwierig, hat ja außer Schießen nicht viel gelernt, aber immerhin ohne Gefährdung. Grüne (und SPD) mögen das für Tunesien noch nicht anerkennen. Aber für mißlungenes Theater muss der Tunesier doch noch herhalten. Wie sich Habeck in den Interviews biegt, bloss nicht sich mit dem Kriminellen gemein machen, aber am Ende doch der Versuch, etwas Dreck in Richtung Seehofer zu werfen.

