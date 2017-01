Sprengstoff-Weitwurf Zeichner: Roger Schmidt

veröffentlicht am: 17. August 2004



Der Sprengstoff-Weitwurf ist eine neue Wettkampfdisziplin, die besonders gerne in Staaten des Nahen Ostens gespielt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sportarten, in denen der Sportler in einem Stück am Ziel ankommt, kommt es beim Sprengstoffweitwurf darauf an, dass die Summe aller Einzelteile eine möglichst große Entfernung erreicht. Diese Disziplin wird in verschiedenen Gewichtsklassen ausgeführt: 10kg, 100kg und 1000kg. Jeder Sportler darf allerdings nur einmal antreten. Der Versuch, die Anzahl der Teile durch Bemischung unbeteiligter Personen zu erhöhen, wird mit Disqualifikation bestraft.

